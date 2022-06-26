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Росіяни випустили по Сумщині понад 150 снарядів: 1 людина загинула, ще 1 - у лікарні

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Росіяни випустили по Сумщині понад 150 снарядів: 1 людина загинула, ще 1 - у лікарні

Фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

Найбільше постраждала Краснопільська громада - там було близько сотні прильотів за день.

Неділя, 26 червня, минула на Сумщині під постійними обстрілами. Росіяни зі своєї території вели вогонь зі ствольної та реактивної артилерії, а також випускали некеровані ракети з гелікоптерів.

Про це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, від ворожих обстрілів постраждали території чотирьох громад Сумщини: Юнаківська, Білопільська, Краснопільська та Шалигінська.

Загалом за сьогодні росіяни випустили по Сумщині понад 150 снарядів та мін.

"Найбільше постраждала Краснопільська громада - сюди було близько сотні прильотів за день. На території сіл громади пошкоджені приватні господарчі споруди, водонапірна башта, ферма", – зазначив Живицький.

Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна перебуває в лікарні.

Раніше повідомлялося, що у Донецькій області: за добу окупанти вбили одного цивільного, ще 8 - поранені.

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