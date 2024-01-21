Росіяни випустили по Україні безпілотники: Генштаб повідомив деталі нічного обстрілу

Минулося без жертв та постраждалих.

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару по містах України.

Про це повідомив Генштаб.

Окупанти застосували два ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Чернацьке та Середина-Буда Сумської області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Раніше повдомлялося, що у низці регіонів лунала повітряна тривога.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РФ атакує дронами з осколковими боєприпасами! “Шахеди” розлетілись Україною. ДЕТАЛІ нічної атаки

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