Росіяни випустили понад 100 ракет: як відреагували у світі на масований обстріл України

На тлі потужної атаки у світі закликали дати Україні більше озброєння.

Вранці 29 грудня Збройні сили Російської Федерації завдали масового ракетного обстрілу по Україні. Вибухи пролунали в Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, Одесі, Львові та в Київ.

Сили ППО відбили наймасованішу атаку з повітря.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни випустили понад 100 ракет.

"Сьогодні Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі: "Кинджали", С-300, крилаті ракети, БПЛА. Стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505. Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито", — написав Володимир Зеленський.

Згодом головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу - ракети різних типів та ударні безпілотники.

Спочатку атакували "Шахедами" - усього зафіксували 36 ударних дронів.

За інформацією Залужного, українські сили знищили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101, Х-555 та Х-55.

У світі відреагували на ранкову атаку. Що заявили західні політики - у матеріалі ТСН.ua.

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала на чергову потужну атаку РФ.

"Мільйони чоловіків, жінок і дітей перебувають у бомбосховищах, через те, що Росія обстрілює всю країну ракетами. Україна потребує фінансування вже зараз, щоб продовжити боротьбу за свободу від такого жаху у 2024 році", — написала Бріджит Брінк.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс зазначив, що Україна має отримати всю фінансову та військову допомогу вже зараз.

"Російські терористи продовжують масовані обстріли українських міст. Ще раз - Україна повинна отримати всю військову та фінансову допомогу ЗАРАЗ, це єдиний спосіб зупинити війну та атаки на цивільні об'єкти. Повна солідарність з Україною в цей важкий час", — написав він.

Посол Великої Британії в Україні Мартін Харріс також наголосив, що атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином.

"Сьогодні вранці Росія здійснила чергові підступні атаки по всій Україні. Є повідомлення про обстріли пологового будинку, житлових будинків, торговельних центрів та залізничних станцій — у цей святковий сезон. Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином", — зазначив він.

На обстріл України також відреагувала білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська.

"Мої думки з хоробрим народом України після сьогоднішнього ранкового масованого ракетного удару Росії по Києву, Харкову, Одесі та інших містах. Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти перемогти у цій війні та зупинити російську терористичну агресію. Ці злочини не будуть забуті", — написала вона.

Напади Росії на українську цивільну інфраструктуру засудили і у Міністерстві закордонних справ Естонії.

"Естонія категорично засуджує нелюдські напади Росії на Україну, які зруйнували пологовий будинок, школи та будинки людей. Світ має підтримати перемогу України та притягнути Москву до відповідальності за злочини, скоєні в Україні", — йдеться у повідомленні дипломатичного відомства.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали нового ракетного удару по Україні і в багатьох областях прогриміли вибухи. Пуски крилатих ракет здійснювалися зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Спікер ЗС ЗСУ Юрій Ігнат поділився даними про те, чим ЗС РФ атакували Україну. За його словами, противник фактично використовував усі види зброї, які у нього були в наявності — "Кинджали", С-300, крилаті ракети, дрони-камікадзе. Метою окупантів була вся країна.

За останніми даними МВС, загинуло 12 осіб.

У Міненерго повідомили, що після масованого російського обстрілу є відключення світла у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Харківській областях.

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