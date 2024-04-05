Росіяни випустили ракети та "Шахеди": перші подробиці нічної атаки по Україні

Сьогодні вночі окупанти знову тероризували Україну - випустили ракети та ударні безпілотники.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Вночі, 5 квітня 2024 року, противник атакував двома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 та трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" (райони пусків Бєлгородська область), а також 13 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із мису Чуда (Крим).

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України збито усі 13 "Шахедів" у Запорізькій, Одеській та Дніпропетровській областях", - йдеться у повдомленні.

Раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги в Одеській області пролунали вибухи.

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