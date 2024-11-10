Росіяни випустили рекордну кількість "Шахедів" по Україні: де лунали вибухи

Сьогодні вночі окупанти знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"У ніч проти 10 листопада 2024 року противник атакував рекордною кількістю БпЛА. Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.30 підтверджено збиття 62 БпЛА противника у Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях.

"67 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, ще 10 російських БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Молдови, Білорусі та РФ. Внаслідок атаки окупантів постраждала Одещина та інші регіони. Пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні володіння, попередньо минулося без людських жертв, потерпілим надається допомога", - додали у відомстві.

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