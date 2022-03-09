Росіяни випустили у напрямку Краматорська ракету з комплексу "Іскандер" (фото)

Росіяни випустили у напрямку Краматорська ракету з комплексу "Іскандер" (фото)

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Російські окупанти 9 березня у напрямку Краматорська на Донеччині випустили ракету з комплексу "Іскандер", але українські захисники збили її.

Про це інформує Нацполіція.

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"Іскандер" було збито українськими військовими, його уламки впали на територію станції Шпичкине смт Ясногірка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

На місці події працюють вибухотехніки.

Поліція наголошує, що торкатися та підходити близько до вибухонебезпечних предметів заборонено. Необхідно негайно повідомити поліцію або службу з надзвичайних ситуацій за номером 101.

До слова, "Іскандер" – це російський оперативно-тактичний ракетний комплекс класу "земля–земля". Існує низка модифікацій: в російській війні проти України залучені переважно комплекси типу "Іскандер-М".

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