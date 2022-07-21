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Росіяни випустили з "Градів" понад 20 снарядів по Нікопольському району

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Росіяни випустили з "Градів" понад 20 снарядів по Нікопольському району

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Нікопольський район на Дніпропетровщині.

У ніч проти 21 липня армія країни-агресорки вдарила з "Градів" по Нікопольському району. Окупанти випустили по Червоногригорівській громаді понад 20 реактивних снарядів. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
 
Зазначається, що минулося без жертв та руйнувань. Нараз на місці обстрілу працюють піротехніки. Вони шукають боєприпаси, що не здетонували. 

В ОВА наголошують, що інших районах області на цю хвилину спокійно. 

Нагадаємо, розпочалася 148 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. ЗСУ змусили окупантів накивати п'ятками поблизу Вуглегірської ТЕС. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу станом на 21 липня.

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