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Росіяни випустили з "Градів" понад 30 снарядів по Нікополю: двоє загиблих та дев'ять поранених

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Росіяни випустили з "Градів" понад 30 снарядів по Нікополю: двоє загиблих та дев'ять поранених

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Російські загарбники не припиняють обстрілювати Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський район. 

У ніч проти 20 липня російські війська обстріляли  з "Градів" житловий квартал у Нікополі. Окупанти випустили понад 30 реактивних снарядів. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули, дев’ятеро мирних мешканців отримали поранення. Зазначається, що шестеро постраждалих опинилися у лікарні, серед них четверо дітей. Найменшому пораненому усього три роки.   

"Три роки! Дитині, яка спала удома, коли російські відморозки ударили по ній з "Градів", - наголосив голова ОВА.

Ворожим ообстрілом вщент зруйновані три приватні будинки, а з десяток - пошкоджені. Нараз рятувальники продовжують розбирати завали і з’ясовувати масштаби руйнувань. 

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В ОВА наголошують, що по місту розкидані боєприпаси, які не здетонували. Працюють піротехніки. 

Своєю чергою, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук наголосив, що Криворізькому районі ніч минула тихо. В інших районах області також без надзвичайних ситуацій.

Як повідомлялося, українські захисники знищили сучасний російський комплекс ППО "Підліт" в Лазурному Херсонської області. РЛС була призначена для видачі цілевказівки для зенітно-ракетних комплексів С-300, С-400.

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