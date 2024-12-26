Росіяни вдарили КАБами по селищу на Харківщині: є загиблий і поранені

Російські війська 26 грудня завдали удару КАБами по житловому сектору селища Слатине у Харківській області. Є пошкодження і постраждалі.

Про це повідомили начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, унаслідок удару по Слатиному є жертви та постраждалі серед мирних жителів. На місце влучання виїхали бригади "швидкої" та інші оперативні служби.

Також читайте У Харкові лунають сильні вибухи

Згодом Задоренко додав, що наразі відомо про щонайменше одного загиблого місцевого жителя. Ще декілька людей зазнали поранень різних ступенів важкості.

Своєю чергою Синєгубов поінформував, що внаслідок ворожих ударів двох КАБів у селищі Слатине було пошкоджено приміщення фермерського господарства. Загиблий чоловік був працівником цього господарства. Ще двоє людей були поранені.

Окрім того, цього ж дня ворог вдарив по місту Золочів Богодухівського району. Там постраждав 41-річний чоловік, він був госпіталізований до медичної установи.

Нагадаємо, раніше 26 грудня російські окупанти вдарили по центральному ринку в Нікополі. Там були поранені восьмеро людей.

Читайте також: