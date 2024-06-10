Росіяни виставили загороджувальні загони з кадировців на Харківщині – ЗСУ

Армія РФ на Харківщині зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії українського держкордону і поповнювати свої сили за рахунок резервів.

На кордоні із Харківщиною російські окупанти виставили загороджувальні загони кадировців, які мають стримувати росіян тікати з території України.

Про це розповів речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

"Є інформація, що вони будуть розміщувати ці підрозділи (кадировців – ред.) для підтримки перегрупування своїх військ. Ворог дотримується тактики виставлення загороджувальних загонів, з числа особового складу цього підрозділу "Ахмат". Звичайно, будуть розміщені вони десь на кордонах або поблизу кордонів із північчю Харківщини. Адже ворожа армія там зазнала втрат і розбита, тому на підтримку своїх дій ворог змушений маневрувати резервами, переміщувати підрозділи в районі лінії нашого держкордону і поповнювати свої сили та засоби за рахунок резервів від повітряно-десантних військ РФ і також 11 та 44 армійських корпусів РФ", – зазначив Волошин.

Нагадаємо, російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився. Ситуація на фронті в Україні помітно загострилася. ЗС РФ створили складну ситуацію під Куп'янськом і намагаються прорватися з двох напрямків, про що заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Сили оборони зможуть протриматися, якщо їм буде надано дві речі — достатню кількість боєприпасів і резерви.

Читайте також: