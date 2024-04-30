Росіяни виставляють розстріляні маріупольські трамваї як трофеї на розважальних заходах (фото)

Приватний російський музей техніки влаштував тематичну розважальну виставку "Майовка в музєє", де серед експонатів представлені два напівзруйнованих трамвая із Маріуполя, які були пошкоджені росіянами під час окупації українського міста.

Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"Приватний музей техніки влаштував тематичну розважальну виставку "Майовка в музєє". В його експозиції також представлені два напівзруйнованих трамвая із Маріуполя. Вони були пошкоджені росіянами під час блокади українського міста. Це доказ того, що росіяни гатили не по військовим об’єктам, а по всій цивільній інфраструктурі Маріуполя", - наголошують у міськраді.

Розстріляні маріупольські трамваї виставляють як трофеї на російських заходах / Фото: Маріупольська міська рада

У програмі заходу - фестиваль "Військової польової кухні", реконструкція побуту солдатів часів Першої та Другої Світової війни, квести, спортивні естафети та подарунки. А ще виставка "Війни та люди", де будуть розповідати історії тих, хто "героїчно та мужньо зустрів виклик війни".

"Таким чином, російським дітям поступово нав’язують норму не миру, а війни", - наголосили у міськраді.

Зазначається, що під час блокади та окупації росіяни зруйнували у Маріуполі 90% важливої критичної інфраструктури. Наразі в окупованих школах насаджається викривлена хронологія тих подій, аби переписати історію міста, знищити сліди своїх воєнних злочинів та хоч якось виправдати розстріл мирного українського міста.

Нагадаємо, Кремль робить з Маріуполя вітрину повоєнної відбудови. Це фактично єдине окуповане місто, яке так показово ремонтують. Путінські рупори буквально кричать, що в Маріуполі тепер краще, ніж було. І мовчать про загиблих цивільних.

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