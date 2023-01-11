Росіяни виснажуються під Бахмутом: Bloomberg назвав перспективи для ЗСУ

Російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому у ЗСУ з'являється шанс до нового контрнаступу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств.

За його словами, окупаційним військам РФ вдалося досягнути на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху. Водночас ворожа армія зазнала великих втрат серед особового складу.

Видання з посиланням на власне джерело провело паралелі між нинішньою ситуацією та аналогічною помилкою російського військового командування влітку 2022-го у Сєвєродонецьку Луганської області.

"Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", - наголосив співрозмовник Bloomberg, маючи на увазі прорив ЗСУ на Харківщині та наступні військові успіхи.

Нагадаємо, у ЗСУ 11 січня повідомили, що Соледар не перебуває під контролем російської армії.

Аналітики ISW наголошують, що окупанти не можуть оточити Бахмут. Зазначається, якби окупанти зуміли захопити місто, то вони однаково не змогли б оточити Бахмут.

Читайте також: