Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни виснажуються під Бахмутом: Bloomberg назвав перспективи для ЗСУ

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
1798
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни виснажуються під Бахмутом: Bloomberg назвав перспективи для ЗСУ

Бахмут 1 серпня. Фото: Twitter Maxar Technologies.

Окупанти зазнали біля міста сильних втрат.

Російські війська у своїх намаганнях захопити Бахмут в Донецькій області сильно виснажуються. Завдяки цьому у ЗСУ з'являється шанс до нового контрнаступу.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело в одному із західних оборонних відомств.

За його словами, окупаційним військам РФ вдалося досягнути на Бахмутському напрямку лише незначного тактичного успіху. Водночас ворожа армія зазнала великих втрат серед особового складу.

Видання з посиланням на власне джерело провело паралелі між нинішньою ситуацією та аналогічною помилкою російського військового командування влітку 2022-го у Сєвєродонецьку Луганської області.

"Російські війська були виснажені і розтягнуті, що відкрило можливість Україні почати успішні контрнаступи восени", - наголосив співрозмовник Bloomberg, маючи на увазі прорив ЗСУ на Харківщині та наступні військові успіхи.

Нагадаємо, у ЗСУ 11 січня повідомили, що Соледар не перебуває під контролем російської армії.

Аналітики ISW наголошують, що окупанти не можуть оточити Бахмут. Зазначається, якби окупанти зуміли захопити місто, то вони однаково не змогли б оточити Бахмут.   

Читайте також:

Ексклюзивні кадри з Бахмута: боєць приземлив ворожий СУ-25 ціною власного життя

Ексклюзивні кадри з Бахмута: боєць приземлив ворожий СУ-25 ціною власного життя
 

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1798
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація