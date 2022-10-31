"Росіяни витрачають річні бюджети деяких регіонів на день заради обстрілів України" – Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на масовану ракетну атаку Росії по містах України зранку 31 жовтня.

Так він заявив, що росіяни витрачають річні бюджети деяких регіонів на день заради обстрілів цивільної інфраструктури України.

Про це Єрмак написав у Telegram.

Керівник Офісу президента також наголосив, що Україна потребує ще більше систем протиповітряної оборони від держав-союзників.

"Наша ППО працює ефективно, але для 100% збиття російських повітряних цілей нам потрібно більше сучасних систем, більше батарей, більше авіації, щоб збільшити щільність. Немає часу на зволікання. В нас велика країна", - йдеться у повідомленні.

Масована атака Росією України 31 жовтня

У понеділок вранці, 31 жовтня, після оголошення масштабної повітряної тривоги Росія завдала ракетний удар по містах України.

Вибухи було чутно в Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях.

Внаслідок ракетних обстрілів зафіксовані влучання в об'єкти критичної інфраструктури, деякі міста залишились без світла та водопостачання.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що російська армія атакувала ракетами та дронами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.

У Києві внаслідок пошкодження енергооб‘єкту 80% споживачів залишаються без водопостачання, а 350 тис. будинків – без електроенергії.

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