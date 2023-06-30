Росіяни вивели нові кораблі: у ЗСУ попередили про підвищену загрозу обстрілу "Калібрами"

Росія збільшила корабельне угруповання у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, у Чорному морі наразы перебувають 10 кораблів, а в Азовському — 2. Крім чого, в Чорному морі росіяни вивели на бойове чергування надводний ракетоносій, споряджений до 8 ракетами "Калібр".

"На тлі регулярної активності стратегічної авіації на південно-східному напрямку, збільшенні кількості безпілотних розвідників в зоні відповідальності, рівень ракетної небезпеки оцінено як підвищений", — йдеться у повідомленні.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби противник застосував 6 зенітних керованих ракет із С-300 по об’єктах цивільної інфраструктури міст Запоріжжя та Чугуїв. Крім того, протягом минулої доби ворог завдав 29 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.