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Росіяни вивели у Чорне море 8 бойових кораблів – скільки "Калібрів" напоготові

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Росіяни вивели у Чорне море 8 бойових кораблів – скільки "Калібрів" напоготові

Чорноморський флот РФ / Фото: УНІАН

В Азовському та Середземному морях окупанти утримують по одному кораблю.

Станом на ранок середи, 8 листопада, російські війська утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні вісім кораблів. Серед них – три ракетоносії, загальний залп – до 24 ракет.  

Про це пише пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському та Середземному морях росіяни утримують по одному кораблю – ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, з Авдіївського коксохіму евакуювали останніх співробітників, на заводі все ще залишаються цивільні.

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Дата публікації
Перегляди
152
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