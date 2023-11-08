Росіяни вивели у Чорне море 8 бойових кораблів – скільки "Калібрів" напоготові

В Азовському та Середземному морях окупанти утримують по одному кораблю.

Станом на ранок середи, 8 листопада, російські війська утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні вісім кораблів. Серед них – три ракетоносії, загальний залп – до 24 ракет.

Про це пише пресслужба ВМС ЗСУ.

В Азовському та Середземному морях росіяни утримують по одному кораблю – ракетоносіїв серед них немає.

Нагадаємо, з Авдіївського коксохіму евакуювали останніх співробітників, на заводі все ще залишаються цивільні.

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