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Росіяни вивели у Чорне море чотири носії крилатих ракет: яка загроза

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Росіяни вивели у Чорне море чотири носії крилатих ракет: яка загроза

Фото: Associated Press

Ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".

Станом на ранок п'ятниці, 17 березня, російські війська вивели у Чорне море чотири судна-носії крилатих ракет. Зокрема, в акваторії є два підводних човни.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчука.

Загальний залп ворожих "Калібір" у Чорному морі складажє близько 24 ракет.

"Протягом дня можлива активність ворожої авіації. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги", - наголошує Братчук.

Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомляли про те, що в Чорному морі зафіксована нетипова активність країни-агресорки. Там перебувало 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії. Серед загального складу багато допоміжного флоту.

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Дата публікації
Перегляди
358
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