Росіяни вивели у Чорне море чотири носії крилатих ракет: яка загроза

Ворог може атакувати Україну 24 "Калібрами".
Станом на ранок п'ятниці, 17 березня, російські війська вивели у Чорне море чотири судна-носії крилатих ракет. Зокрема, в акваторії є два підводних човни.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчука.
Загальний залп ворожих "Калібір" у Чорному морі складажє близько 24 ракет.
"Протягом дня можлива активність ворожої авіації. Не нехтуємо сигналами повітряної тривоги", - наголошує Братчук.
Нагадаємо, напередодні в ОК "Південь" повідомляли про те, що в Чорному морі зафіксована нетипова активність країни-агресорки. Там перебувало 20 одиниць, серед яких чотири ракетоносії. Серед загального складу багато допоміжного флоту.
Читайте також:
- Там почнеться відлік програшу РФ: полковник СБУ назвав стратегічний для ЗСУ напрямок
- Мобілізація 2023: повістки не за місцем обліку і реєстрації ― що робити і куди йти
- Наступ із "Кинджалами": експерт про те, якими можуть стати чергові атаки Росії