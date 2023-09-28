Росіяни вивели в море недороблений "Циклон": у ВМС пояснили, що не так із судном

Зараз озброєння цієї платформи виконує лише функцію самооборони.

Росіяни вивели в Чорне море платформу "Циклон", призначену для запуску ракет "Калібр". Однак судно не пройшло дворічних випробувань і запускати ракети зараз не може.

Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Плетенчук відповів на запитання, наскільки змінилася б здатність росіян атакувати Україну, якби закордонні деталі не потрапляли до РФ.

Проблеми з кораблем "Циклон"

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"Ключове слово – якби. Просто зараз у море вийшов корабель із власною назвою "Циклон". Це проєкт "Каракурт". Це морська платформа для запуску крилатих ракет типу "Калібр". І він є прикладом якраз цього "якби", тому що якби вони (росіяни – ред.) мали запчастини, персонал, обладнання, то цей корабель пройшов би державні випробування протягом двох років, які він не зміг завершити. І він би, мабуть, запускав "Калібри", – зауважив речник ВМС.

Він пояснив, що зараз "Циклон" не здатен запускати ракети через проблеми з виробництвом.

"Циклон" не вміє запускати ракети

"Платформа, яка побудована саме під цю задачу, яка в принципі більше нічого не вміє і не має вміти, позаштатне озброєння якої не виконує більше ніяких функцій, окрім самооборони, не вміє запускати ракети, тому що, мабуть, є якісь проблеми з виробництвом", – розповів Плетенчук.

Він зауважив, що у росіян зараз проблеми у багатьох галузях – і в ракетобудуванні, і в космічній галузі.

"На всіх рівнях вони відчувають проблеми", – додав речник ВМС.

Нагадаємо, росіяни ще наприкінці серпня вивели в Чорне море новий корабель "Циклон", лише нещодавно прийнятий до складу Чорноморського флоту. Однак відтоді Україна ще жодного разу не зафіксувала запуски ракет із цього судна.