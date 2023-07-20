Росіяни вивезли групу дітей з окупованих територій до "військової академії" у Костромі

На полігоні так званої "військової академії" окупанти хочуть зробити з українських дітей майбутніх яничарів, яких кинуть воювати проти свого народу.

Російські загарбники вивезли до "військової академії" у Костромі (РФ) близько 80 старшокласників з окупованих територій Луганської області.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією Центру, викрадені діти зараз проходять "військові збори" на полігоні Військової академії військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту та інженерних військ, що розташований у Костромській області РФ.

"Таким чином, росіяни не лише викрадають дітей з тимчасово окупованих територій, але й зомбують їх агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх яничарів", – зазначають у Центрі національного спротиву.

Раніше повідомлялося, що росіяни вивезли 280 дітей з окупованих територій до "казачого кадетського корпусу" у Калмикії.

Нагадаємо, викрадений росіянами підліток з окупованих територій,якого вдалося повернути додому, розповів, як окупанти знущаються з українських дітей.

За інформацією дослідників з Єльського університету, Росія утримує щонайменше 6 тисяч українських дітей у таборах.

Викрадених українських дітей з окупованих територій України також всиновлюють серед російських сімей. Раніше правозахисники виявили 43 спецзаклади, в яких Кремль утримує викрадених в Україні дітей.

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