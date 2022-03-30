Росіяни виводять війська з-під Києва та гатили з артилерії по Гуляйполю: нічне зведення штабу

Росіяни виводять війська з-під Києва та гатили з артилерії по Гуляйполю: нічне зведення штабу

Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією.

Російські окупанти продовжують відводити свої підрозділи з території Київської та Чернігівської областей.

Про це йдеться у нічному зведенні Генштабу ЗСУ за підсумкам 29 березня.

За деякими ознаками, росіяни перегруповують підрозділи, щоб зосередити основні зусилля на Східному напрямку. Водночас, так зване "відведення військ", ймовірно, є ротацією окремих підрозділів і має на меті ввести в оману військове керівництво ЗСУ та створити хибну уяву щодо відмови окупантів від оточення Києва.

Свої основі завдання: вихід на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, оточення Києва та встановлення контролю над лівобережною частиною України росіяни так і не виконали.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін немає. Окупанти намагаються утримати раніше захоплені рубежі, активних наступальних дій на зазначених напрямках не здійснюють.

Донбас

У напрямку на Слов’янськ противник продовжує утримання займаних позицій у районі населених пунктів Кам’янка, Суха Кам’янка. Росіяни перегруповують підрозділи та поповнюють запаси.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив та штурмові дії. Загарбники завдавали авіаційні та ракетні удари по районах населених пунктів Кремінна та Маріуполь.

Основні зусилля окупанти зосередили на захоплені населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також повному захопленні Маріуполя. Проте безуспішно.

Південь

На Таврійському напрямку змін у складі та положенні противника не зафіксовано.

На Південнобузькому напрямку росіяни відновлюють боєздатність своїх підрозділів. Вогнем артилерії та ударами авіації вони намагаються сковувати дії підрозділів ЗСУ.

Ворог здійснив артилерійські обстріли позицій підрозділів Сил оборони поблизу населених пунктів Степногірськ, Оріхове, Гуляйполе.

В районах Новокарлівки та Лугівського противник здійснює фортифікаційне обладнання зайнятих позицій та встановлює мінно-вибухові загородження.

В Чорноморській та Азовській операційних зонах без суттєвих змін.

Нагадаємо, Джо Байден не вірить, що РФ почала відводити війська від Києва.

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