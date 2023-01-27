Росіяни вивозять родини солдатів "армії ЛНР" до РФ - Центр національного спротиву

За задумом окупантів, такі їхні дії мають мотивувати мешканців Луганщини вступати до лав армії ворога.
Членів родини так званого другого армійського корпусу (мобілізовані з тимчасово окупованих районів Луганської області) почали вивозити до РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Так, родині обіцяють пільги й надають проживання у віддалених районах рф. Крім цього, діти військових отримують право безкоштовного навчання у внз рф. Це, за задумом, окупантів, має мотивувати мешканців Луганщини вступати до лав армії ворога", - йдеться у повідомленні.
Як зауважують в ЦНС, надалі ці родини мають асимілюватись, а тим часом РФ завозить до Луганщини своїх мешканців. "Тому така міграція має ще й на меті змінити демографічний склад регіону", - наголошує Центр національного спротиву.
Раніше в межах мобілізації на тимчасово окупованих районах Луганщини ворог призвав до армії співробітників так званого МНС. До лав ворожої армії призвали рятівників в Алчевську з метою поповнення втрат живої сили.
Нагадаємо, у Луганській ОВА розповіли, як мобілізованих росіян кидають на війну без їжі та оснащення.
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