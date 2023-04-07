Росіяни вивозять всю свою техніку з півночі Криму: супутникові знімки

Росіяни за останній місяць вивели свою техніку з баз на півночі окупованого Криму. Про це свідчать супутникові знімки.

Російські війська за останній місяць вивели танки, артилерію та іншу техніку з баз на півночі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив у Twitter аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Брейді Афрік.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він.

Russian forces have moved equipment out of a military depot in northern Crimea over the past month. Recent satellite imagery shows that this site had tanks, armored vehicles, and artillery. pic.twitter.com/JinS7mlu7B — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

За його словами, російські війська, схоже, спустошують військовий склад на півночі Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня.

Знімки також показали частину обладнання та оборонні споруди, які збудовані окупантами поблизу Медведівки.

High resolution imagery from @Maxar and @washingtonpost shows some of the equipment at this Russian military depot and the defenses built nearby.



Russian forces constructed several fortifications near this site and throughout occupied Crimea: https://t.co/BOOoGulzJI pic.twitter.com/jiGIjVYXbm — Brady Africk (@bradyafr) April 5, 2023

Аналітик зазначає, що російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що деокупація Криму може відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом. Під час вибору шляху Україна керуватиметься поведінкою Росії.

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