Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вивозять всю свою техніку з півночі Криму: супутникові знімки

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
Дата публікації
Перегляди
5644
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни вивозять всю свою техніку з півночі Криму: супутникові знімки

Фото: Associated Press

Росіяни за останній місяць вивели свою техніку з баз на півночі окупованого Криму. Про це свідчать супутникові знімки.

Російські війська за останній місяць вивели танки, артилерію та іншу техніку з баз на півночі тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомив у Twitter аналітик відділу досліджень зовнішньої та оборонної політики Американського інституту підприємництва Брейді Афрік.

"За останній місяць російські сили вивезли техніку з військової бази на півночі Криму. Останні супутникові знімки показують, що на цій ділянці були танки, бронетехніка та артилерія", - написав він.

За його словами, російські війська, схоже, спустошують військовий склад на півночі Криму. Про це свідчать супутникові знімки, які були зроблені за період з 11 лютого до 16 березня.

Знімки також показали частину обладнання та оборонні споруди, які збудовані окупантами поблизу Медведівки.

Аналітик зазначає, що російські війська збудували кілька укріплень не лише поблизу Медведівки, а й у всьому Криму.

Нагадаємо, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що деокупація Криму може відбуватися і військовим, і дипломатичним шляхом. Під час вибору шляху Україна керуватиметься поведінкою Росії.

Читайте також:

Сезон бойових карасів розпочався – Гуменюк про вибухи у Криму

Сезон бойових карасів розпочався – Гуменюк про вибухи у Криму

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5644
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація