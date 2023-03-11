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Росіяни вкладають своїх поранених навіть в гінекологію - Федоров

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Росіяни вкладають своїх поранених навіть в гінекологію - Федоров

Фото: Associated Press

На Запоріжжі окупанти зазнають втрат

Росіяни своїх "трьохсотих" вкладають вже навіть в гінекологію. 

Про це у повідомленні у соціальних мережах написав Мелітопольський міський голова Іван Федорів. 

Поранених так багато, що в Бердянську довелося терміново виписувати всіх пацієнток з гінекологічного відділення та  розміщувати там росіян. 

За даними Генштабу, після чергового вогневого ураження медичні заклади переповнені російськими "трьохсотими". 

Нагадаємо, на думку військового експерта Романа Світана, в районі Запоріжжя немає достатньої кількості російських сил та реального військового завдання, тому ворог не зможе захопити місто.

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Дата публікації
Перегляди
162
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