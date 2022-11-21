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Росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування та постраждалі (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Росіяни вкотре обстріляли Дніпропетровщину: є руйнування та постраждалі (фото)

Російські окупанти вночі 21 листопада обстріляли з артилерії Нікополь на Дніпропетровщині.

Росіяни вночі 21 листопада обстріляли Нікополь, що на Дніпропетровщині. Одна людина отримала поранення.

Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, окупанти вночі з артилерії здійснили обстріл міста. Пошкоджень зазнали приватні будинки, автомобілі та човен. Одна людина отримала поранення. Будь-які військові об’єкти на цих територіях відсутні.

“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч.1 ст. 438 КК України”, - розповіли в прокуратурі області.

© Прокуратура Дніпропетровської області
Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Нагадаємо, що росіяни вдень також декілька разів обстріляли Херсон. Там є влучення у цивільну інфраструктуру.

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Дата публікації
Перегляди
62
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