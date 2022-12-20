Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонщину: один цивільний загинув, двоє дістали поранень (фото)

Російські окупанти вкотре обстріляли Херсонщину, внаслідок обстрілів один цивільний загинув, двоє дістали поранень.

Про повідомляє Офіс генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, сьогодні вранці внаслідок чергових обстрілів військовослужбовцями РФ населених пунктів Херсонської області в одному з селищ міського типу загинув місцевий мешканець.

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Крім того, двох цивільних у Херсоні госпіталізовано з травмами, отриманими внаслідок обстрілів житлових масивів.

Також пошкоджено житлові будинки та квартири, господарських споруди, адмінбудівлі, типографію, заклад дошкільної освіти, лінії електропередач, газопровід.

Нагадаємо, начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін повідомив, що інформація про відступ росіян з деяких населених пунктів лівобережної Херсонщини не відповідає дійсності і може бути пасткою.

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