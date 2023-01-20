Росіяни вкотре обстріляли Херсонську область: поранено дитину, чоловіку відірвало ногу

Російські окупанти 20 січня в черговий раз обстріляли Херсонську область, внаслідок чого поранено дитину, а чоловіку відірвало ногу.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, під час артилерійської атаки селища Антонівка отримав поранення 15-річний хлопчик. Через обстріл села Нова Дмитрівка Олександрівського району постраждав один чоловік - йому відірвало ногу.

"Постраждалі отримують всю необхідну медичну допомогу", - наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, що після звільнення ЗСУ Херсона окупанти перекинули свої позиції на лівий берег Дніпра, звідки постійно обстрілюють деокуповані населені пункти. Ворог відверто тероризує мирне населення, атакуючи будинки, лікарні, навчальні заклади та іншу цивільну інфраструктуру.

Так, тільки за минулу добу, за даними ОВА, російські загарбники 90 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА. Херсон російська армія обстріляла 19 разів – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили у житлові будинки.

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