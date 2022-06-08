Росіяни вкотре обстріляли прикордоння Чернігівщини: зафіксовано чотири вибухи

У середу, 8 червня, близько 13.00 армія Російської Федерації обстріляла прикордоння Чернігівщини.
Окупанти обстрілювали регіон зі своєї території. За попередньою інформацією, з напрямку Нові Юрковичі, що у Брянській області.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
Українські прикордонники зафіксували чотири вибухи неподалік Гірська. Попередньо, окупанти гатили з артилерії.
За словами керівника області, втрат серед особового складу та техніки немає. Щодо пошкоджень інфраструктури, то інформація уточнюється.
Як повідомлялося, 8 червня близько 12 години з боку російського пункту пропуску "Троєбортне" окупанти обстріляли прикордонне село Шосткинського району Сумської області. Кілька ворожих боєприпасів влучили у приміщення підрозділу Держприкордонслужби України.
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