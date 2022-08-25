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Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: є руйнування, спалахнули пожежі (фото, відео)

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Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: є руйнування, спалахнули пожежі (фото, відео)

Фото: Дмитро Живицький

Російські окупанти у четвер, 25 серпня обстріляли Сумську область.

Під обстріли російських окупантів потрапила Великописарівська громада: там є значні руйнування та спалахнули пожежі. 

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький. 

Окупанти обстрілювали Сумську область з території Росії. Загарбники били по житлових будинках та господарських спорудах. Через обстріл спалахнуло кілька будинків місцевих жителів. Також там згоріло сіно. 

Фото: Дмитро Живицький / ©
Фото: Дмитро Живицький

"Постраждалих серед цивільного населення немає", - написав Живицький. 

Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА повідомляв, що обстріли громади почались від ранку. Зафіксовано 16 "прильотів" зі ствольної артилерії.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
684
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