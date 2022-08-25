Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: є руйнування, спалахнули пожежі (фото, відео)

Російські окупанти у четвер, 25 серпня обстріляли Сумську область.
Під обстріли російських окупантів потрапила Великописарівська громада: там є значні руйнування та спалахнули пожежі.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Окупанти обстрілювали Сумську область з території Росії. Загарбники били по житлових будинках та господарських спорудах. Через обстріл спалахнуло кілька будинків місцевих жителів. Також там згоріло сіно.
"Постраждалих серед цивільного населення немає", - написав Живицький.
Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА повідомляв, що обстріли громади почались від ранку. Зафіксовано 16 "прильотів" зі ствольної артилерії.
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