Росіяни вкотре обстріляли Сумщину: є руйнування, спалахнули пожежі (фото, відео)

Під обстріли російських окупантів потрапила Великописарівська громада: там є значні руйнування та спалахнули пожежі.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Окупанти обстрілювали Сумську область з території Росії. Загарбники били по житлових будинках та господарських спорудах. Через обстріл спалахнуло кілька будинків місцевих жителів. Також там згоріло сіно.

Фото: Дмитро Живицький

"Постраждалих серед цивільного населення немає", - написав Живицький.

Нагадаємо, раніше голова Сумської ОВА повідомляв, що обстріли громади почались від ранку. Зафіксовано 16 "прильотів" зі ствольної артилерії.

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