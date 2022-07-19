Росіяни вкотре змінили тактику на Донбасі: Арестович розповів про новий задум окупантів

Росіяни все ще намагаються продовжувати оточувати наші війська, проте використовують нову тактику.
На Луганщині тривають бої між ЗСУ та окупантами за селище Білогорівка. Росіяни вкотре змінили тактику ведення війни на Донбасі.
Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, правозахисником Марком Фейгіним.
"Білогорівка – наші за неї буцаються з ними. Якщо дивитися на південь від Бахмута, то вони радісно доповіли, що вони перерізали трасу М 03 і наші хлопці в районі Семигір'я там нібито відрізані. Але ж ми знаємо, що це відрізання, воно саме по собі нічого не означає. І побачимо, що буде далі", - зазначив він.
За словами Арестовича, у росіян ті самі спроби оточувати, але новизна полягає в тому, що вони роблять так, щоб наші військові самі відходили.
"Це ціна за взяття Лисичанська та Сєвєродонецька. Вона виявилася настільки високою, ціна тих вуличних боїв, що тепер головне завдання – витісняти наші війська. Вони не так знищують, як витісняють. Спробами оточення змушувати до ситуації, коли ми відходимо, залишаємо населений пункт і даємо його займати без боїв, як їм здається. Але в принципі це ознака якихось розумних дій, які противник десь там уроки виніс, зрозумів. Біжить, але йому не дуже біжитися звичайно, бо, звичайно, вони там зібрали штук 30 БТГ (батальйонно-тактичних груп - ред.) на тій ділянці і досить боєздатних та радісно скачуть уперед. Але не дуже їм скачаться, по-перше, по-друге, за темпами, за втратами складно, і прогноз у них виходить, вони ще зберігають розбіг, але він не дуже радісний і перспективний. А враховуючи життєдайні HIMARSи, які б'ють дуже точно і позбавляють їх боєприпасів та палива, все це, чесно кажучи, стає під великий знак питання", - резюмував він.
Нагадаємо, Арестович повідомив, скільки окупантів "топчуться" в Херсонській області.
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