Росіяни вкрали молоковози на Миколаївщині та возять ними пальне в зону бойових дій

Російські окупанти захопили молоковози в територіальних громадах Миколаївської області та використовують їх у війні проти України.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.

Так, росіяни молоковозами приховано підвозять пальне в зону бойових дій.

Крім того, окупанти насильно виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області з метою приховування інженерного обладнання територій.

Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Над містом піднявся великий стовп диму.

Мапа війни на 21 вересня: росіянам не вдається прорвати українську лінію оборони

Читайте також: