Росіяни вкрали молоковози на Миколаївщині та возять ними пальне в зону бойових дій

Загарбники також насильно вивезли людей вглиб окупованої території.
Російські окупанти захопили молоковози в територіальних громадах Миколаївської області та використовують їх у війні проти України.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил.
Так, росіяни молоковозами приховано підвозять пальне в зону бойових дій.
Крім того, окупанти насильно виселили жителів Гончарівки та Кузьменівки з помешкань та вивезли вглиб тимчасово окупованої території Луганської області з метою приховування інженерного обладнання територій.
Нагадаємо, вранці 22 вересня російська армія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Над містом піднявся великий стовп диму.
Читайте також:
- ЗСУ відбили атаки окупантів біля трьох населених пунктів: ранкове зведення Генштабу 22 вересня
- Обмін Медведчука на захисників “Азовсталі” та промова Зеленського на Генасамблеї ООН: головні новини ночі 22 вересня
- Російське “вторгнення” у Грузію: після оголошеної мобілізації на кордоні утворилися затори (відео)