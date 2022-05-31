Росіяни вкрали в Україні пів мільйона тонн зерна і шукають, як продати "вчорну" – Зеленський

Президент Зеленський попередив світ про загрозу продовольчої кризи і навіть голоду через дії Росії.
Російські окупанти вкрали в Україні вже пів мільйона тонн зернових і шукають спосіб його продати на "чорному ринку".
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері 30 травня.
За його словами, через блокування Росією українських портів на Чорному морі і захоплення частини нашого берега Азовського моря, 22 мільйони тонн зернових, які вже є на вітчизняних складах, не можуть відправити на експорт.
"Це той обсяг, який мав вийти на зовнішній ринок. І блокування Росією нашого експорту дестабілізує ситуацію дійсно в глобальному масштабі. Як результат, дорожчає продовольство в різних країнах. А отже, виникає загроза голоду. В Африці, в Азії, в деяких державах Європи", — наголосив Зеленський.
Президент попередив, що ця загроза може перерости у нову міграційну кризу — і саме цього прагне російське керівництво.
"Вони свідомо створюють цю проблему. Щоб і всій Європі було складно. І щоб Україна не отримала мільярди доларів за свій експорт. Саме ті мільярди, які дуже потрібні зараз нашій економіці. А мешканців африканських і азійських країн російська держава використовує просто як розмінну монету", — переконаний Зеленський.
Він назвав цинічними розповіді російських представників різного рівня про те, що нібито якісь санкції не дозволяють їм наростити експорт продовольства.
"Мовляв, вони хочуть не допустити кризи. Але нібито санкції їм заважають. Ясно, що вони брешуть, як і завжди.
По-перше, російське продовольство санкціями не блокували. А по-друге — на нашій захопленій території російські окупанти вкрали вже, як мінімум, півмільйона тонн зернових і шукають зараз, як їх десь вчорну продати. Так продати, щоб і грошей заробити на вкраденому і зберегти дефіцит на легальному ринку", — підсумував глава держави.
Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що російське судно "Матрос Позинич" з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.
Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що судно "Матрос Позинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову.
29 травня CNN повідомило, що російське судно "Матрос Позинич" з краденим українським зерном вдруге за місяць прибуло до Сирії.
Читайте також:
- Десятки тисяч тонн: окупанти надалі вивозять із Херсонської області до Криму зернові та овочі
- Окупанти продовжують красти зерно: зі складів окупованого Бердянська вагонами вивозять його до Криму
- "Не купуйте вкрадене": Кулеба про вивезене з України зерно