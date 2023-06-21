Росіяни влаштовують численні штурми на Донецькому напрямку та намагаються захопити Мар'їнку

Окупанти також створюють умови для захоплення Авдіївки.

На тлі контрнаступу ЗСУ росіяни вдаються до численних штурмів, зокрема окупаційні війська намагаються заволодіти Мар'їнкою. Основною метою росіян залишається вихід на адміністративні кордони Донецької області.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку.

Як зазначив речник, окупанти також створюють умови для захоплення Авдіївки.

"Це вкладається в загальну стратегію російських військ вийти на адміністративні кордони Донецької області", - каже речник.

Попри це, Сили оборони України продовжують утримувати оборонні редути в районі Мар’їнки та на Мар’їнському напрямку.

"Із завданням заволодіти взводними опорними пунктами першого ешелону ворог чинив шалені вдень 11 штурмів, вночі 3, але успіху не мав", - додають у зведенні.

ЗСУ мають частковий успіх та закріплюються на зайнятих рубежах, попри оборону ворога.

"Вектор наших атак Новоданилівка - Роботине, Мала Токмачка - Вербове, Вільне поле - Макарівка", - розповіли військові.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1119 вогневих завдань.

Додамо, що Збройні сили України провели успішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Українські оборонці закріплюються на зайнятих рубежах.

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