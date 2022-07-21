Росіяни влаштовують на Донеччині "вогневий вал", але деякі місцеві все ще допомагають окупантам і чекають на них

Реактивними снарядами та ракетами російські окупанти накрили Костянтинівку та обстріляли Бахмут. Від цих міст, які тепер уже майже передова, майже нічого не залишилося.

Росіяни безжально нищать не лише інфраструктуру у містах на Донеччині, а й приватні будинки та садиби іще й із допомогою авіації, йдеться в ТСН.

Костянтинівка сьогодні під обстрілом - на світанку російська ракета влучила в автобазу, тут вирва три метри завглибшки. Вони влучили в офіс, навколо розкидані бухгалтерські папери. На щастя, жодної людини в момент удару тут не було.

Поліцейські стверджують, в базу влучила не звичайна, а протиповітряна ракета. Остаточне підтвердження потребує часу. Проте, на місцях ракетних ударів на Донбасі дедалі більше виявляють залишки ракет комплексу ППО С-300.

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Кілька годин по тому пуск ракети з літака прямо над Костянтинівкою, а далі «Смерч» з касетними боєприпасами просто по приватному секторі.

Євген Капітоненко, місцевий доброволець, боєць підрозділу підтримки військово-цивільної адміністрації Костянтинівки, вважає, що хтось з його земляків допомагає росіянам коригувати вогонь по власному місту. «Наше місто, я думаю, славится, своїми проросійськими настроями, тому багато людей підтримують Росію, попри все, дітей вбивають, людей вбивають, вони все одно чекають», - каже Євген.

За словами Євгена, місцеві зрадники скидають інформацію про обстріли в один з телеграм-каналів, створених окупантами. Саме там він прочитав звіт невідомого коригувальника, який доповідав про результат ударів по школі.

Масовані хаотичні удари ракетами по тилових містах. І, одночасно, прицільний вогонь артилерією по усьому передньому краю української оборони. Російські вбивці називають це «Вогневий вал». «Працює арта, дуже прицільно, і під цією артою, під її прикриттям йде піхота. Ну, і ми цю піхоту зустрічаємо, як має бути. Артилерія, фосфор, стабільно по мені працює, якщо фосфор не працює, я думаю, що в них щось не виходить», - каже військовослужбовець Збройних Сил України Паулина.

Паулина за два місяці зробила неймовірно блискавичну кар’єру - від кухаря до командира підрозділу. Таке враження, вона вже народилась з командирськими якостями. Вона вважає, що її підрозділ навчився стримувати той самий «Вогневий вал». На цій ділянці фронту уповільнилося і навіть призупинилуся просування російських окупантів.

Але впевненість військових у перемозі, нажаль, ще не означає, що ракети вже завтра припинять падати на голови мирних українців.

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