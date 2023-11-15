Росіяни влаштували 81 атаку по Херсонщині: де "прильоти" і які наслідки

Як завжди, загарбники гатили по житлових кварталах населених пунктів області.

Російські війська 81 раз обстріляли Херсонську область протягом доби 14 листопада, внаслідок чого були поранені семеро людей.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередню добу на Херсонщині окупанти влаштували 81 обстріл, випустивши 571 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, великокаліберного кулемета, безпілотників та авіації.

По самому Херсону загарбники випустили 18 снарядів.

Ворожі війська поцілили у:

житлові квартали населених пунктів області;

установу виконання покарань у Херсонському районі;

"Пункт незламності" та будівлю навчального закладу у Бериславському районі.

"Через російську агресію 7 людей дістали поранення", – зазначив Прокудін.

До слова, водночас напередодні речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк натякнула на великі успіхи ЗСУ та проблеми у ворога.

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