Росіяни влаштували артудар по Херсону: влучили у тролейбус і вбили поліцейського (фото)

Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнали двоє пасажирів тролейбуса віком 33 та 57 років.

Російські війська обстріляли Херсон з артилерії вранці 19 вересня, влучивши по тролейбусу і вбивши сержанта поліції. Поранень зазнали двоє цивільних.

Про це повідомили голова МВС України Ігор Клименко та очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Наслідки обстрілу Херсона 19 вересня

"Вранці в Херсоні внаслідок обстрілу російської артилерії загинув 49-річний сержант поліції. Наші співчуття родині загиблого поліцейського", – йдеться в заяві міністра.

Він додав, що російська артилерія пошкодила автобус із пасажирами, внаслідок чого двоє цивільних отримали важкі поранення. За даними Прокудіна, йдеться про двох чоловіків-пасажирів тролейбуса віком 33 та 57 років. Постраждалих доправили до лікарні, де медики обстежують їх та надають допомогу.

Обстріляний тролейбус у Херсоні / Фото з Телеграм-каналів

Як зазначив очільник ОВА, російські війська обстріляли саме тролейбус у Херсоні.

Обстріляний тролейбус у Херсоні / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Клименко також повідомив, що внаслідок влучання загорілася складська будівля. Рятувальники зараз гасять пожежу на площі до 1000 кв.м.

На місці атаки працюють усі необхідні служби.

Нічна атака по Україні

Нагадаємо, російські окупанти влаштували в ніч проти 19 вересня масовану атаку дронами по Україні та випустили одну ракету "Іскандер". Ворог випустив 30 БПЛА, 27 з яких знищили сили ППО. Найбільше дісталося Львову, по якому загарбники запустили одразу 18 безпілотників.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Потужна атака на Львів! Загиблий! Масштабна пожежа!

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