Росіяни влаштували авіаційний терор на півдні: Гуменюк назвала причину

У ворога не вистачає боєприпасів для обстрілів.

Росіяни останнім часом почали частіше використовувати під час своїх атак авіабомби. Херсощина страждає найбільше.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

"На жаль, в них було чергове загострення авіаційної компоненти. Скориставшись погодою, яка трошки владналася, вони намагалися надолужити те, що втратили за період штормового попередження. 21 КАБ у нашій зоні відповідальності ворог використав тільки за цю ніч, зокрема в напрямку Одещини, Чорного моря, острова Зміїний. Напрямок, який не дає їм спокою з позиції протидії цивільному судноплавству. Вони намагаються тероризувати цей напрямок. Але найбільше дістається правобережній Херсонщині, де на одне село ворог скидав цієї ночі по чотири КАБи. Це керовані авіабомби потужністю в 500 кг тротилового еквіваленту, які мають надзвичайно руйнівну силу. Наслідки цих авіаударів ще уточнюються. Поки інформації про постраждалих не надходило, будемо сподіватися, що всі залишились живі", - сказала вона.

На думку Гуменюк, такий терор виправдовується з боку ворога тим, що немає можливості використовувати повноцінно артилерію, у них зменшується кількість боєприпасів, які вони можуть використати протягом доби.

Нагадаємо, у ніч проти 4 жовтня окупаційні війська скинули на Херсонську область 10 авіаційних бомб.

Речник Херсонської ОВА Олександр Толонніков наголосив, що у Херсоні та області великі руйнування через те, що дуже збільшилась кількість авіаударів.

З його слів, авіабомби, які скидають росіяни, залишають яму в людський зріст і діаметром 30-40 метрів.

Читайте також: