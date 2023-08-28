Росіяни влаштували "блукання ракет": Гуменюк назвала тактику ворога під час атаки вночі

Російські окупанти під час атаки по Україні в ніч проти 28 серпня запускали хибні цілі, влаштувавши "блукання" своїх ракет.

Про це речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

За словами Гуменюк, російські загарбники запускали хибні повітряні цілі і ця тактика вже практикувалася ворогом.

Росіяни економлять ракети

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"Вони вочевидь намагаються в такий спосіб компенсувати зараз деякий дефіцит ракет, який відчувають, тому що використання в тій кількості, яку вони зазвичай "пропонували" Україні, зараз не спостерігається", – пояснила речниця ОК "Південь".

Вона зазначила, що з боку ворога спостерігається більш економний підхід у застосуванні ракет для атак по Україні, але все одно кожна ракета в такому разі становить загрозу.

Тактика ракетної атаки

"Цього разу теж тактика була використана приблизно така сама – з блуканням ракет, намаганням обійти маршрути і можливі місця їх ураження. Зараз ще підсумки підбиваються", – розповіла Гуменюк.

Вона наголосила, що на ранок ще фіксується активність російської тактичної авіації в районі південно-східних областей.

Можливі нові пуски ракет

Наразі у Чорному морі продовжує чергування один російський ракетоносій.

"Саме той, який був застосований під час ракетної атаки, – це фрегат "Адмірал Ессен". Він був споряджений вісьмома ракетами, і щонайменше половина ще залишається в його використанні. Цілком імовірно, що можуть бути і повторні пуски", – попередила речниця Сил оборони півдня.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня на більшості території України була оголошена повітряна тривога через імовірні пуски ракет "Калібр" із Чорного моря.

Повідомлялося про роботу ППО на Дніпропетровщині, а вже вранці стало відомо, що російські загарбники завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

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