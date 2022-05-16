Росіяни влаштували "фільтрацію" у кожному захопленому місті - Денісова

Російські окупанти запровадили процедуру так званої "фільтрації" у кожному тимчасово захопленому українському місті.

За даними партнерських правозахисних організацій процедуру "фільтрації" пройшли вже понад 37 тисяч громадян України. Зараз цю процедуру також проходять люди, які були примусово депортовані до Росії.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

"Це не просто дискримінація українців за ознакою національності, це один із елементів тотального геноциду нашої нації", - наголосила вона.

Також, за її словами, для "особливо небезпечних" в ідеологічному розумінні та "неблагонадійних" українців "фільтрація" стає постійною – люди змушені її проходити кожні три дні. Українців допитують, ретельно оглядають, при цьому утримують в нелюдських умовах, принижують і катують.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Херсоні окупанти роздають протерміновану гуманітарку та ліки.

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