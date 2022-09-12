Окупанти влаштували "концерт" на кістках вбитих мирних містян: відео дійства перед Драмтеатром у Маріуполі

Рашизм не лікується.
Росіяни провели в тимчасово окупованому Маріуполі "концерт" на кістках вбитих мирних містян.
Близько 600 людей загинули від авіабомби у театрі в нині окупованому місті.
На площі окупанти встановили сцену. Під час "вистави" грав оркестр, а радянський актор Олександр Михайлов виголошував брєдні про російського ведмедя.
Фрагмент концерту на кістках у Маріуполі облетів соцмережі.
Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков різко відреагував на приїзд путіністки Надії Бабкіної. Російська співачка дала концерт нібито для мешканців міста, а також зробила цинічне фото зі своїм колективом на тлі зруйнованого російською армією Драмтеатру.
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