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Окупанти влаштували "концерт" на кістках вбитих мирних містян: відео дійства перед Драмтеатром у Маріуполі

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Окупанти влаштували "концерт" на кістках вбитих мирних містян: відео дійства перед Драмтеатром у Маріуполі

Фото: Associated Press

Рашизм не лікується.

Росіяни провели в тимчасово окупованому Маріуполі "концерт" на кістках вбитих мирних містян.

Близько 600 людей загинули від авіабомби у театрі в нині окупованому місті.

На площі окупанти встановили сцену. Під час "вистави" грав оркестр, а радянський актор Олександр Михайлов виголошував брєдні про російського ведмедя.

Фрагмент концерту на кістках у Маріуполі облетів соцмережі.

Нагадаємо, нещодавно Андрій Бєдняков різко відреагував на приїзд путіністки Надії Бабкіної. Російська співачка дала концерт нібито для мешканців міста, а також зробила цинічне фото зі своїм колективом на тлі зруйнованого російською армією Драмтеатру. 

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Дата публікації
Перегляди
3372
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