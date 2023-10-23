Росіяни влаштували масовану атаку по Україні: як минула ніч у регіонах

Обстріли не вщухають.
Ніч проти 23 жовтня в низці областей України минула з обстрілами. Росіяни атакували міста дронами та ракетами.
Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.
Київщина: вночі у повітряному просторі області зафіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад дві години. По ворожих цілях працювали сили ППО.
Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.
Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (31 вибух).
Ворог із мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.
Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та громад. Зафіксовано 23 вибухи.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська (2 вибухи), Шалигинська (6 вибухів), Новослобідська (2 вибухи) та Краснопільська (3 вибухи) громади. Без наслідків.
Запорізька область: за добу — 177 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах області.
153 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.
Росіяни здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське й П'ятихатки.
Внаслідок удару по цивільному сектору пошкоджено будинок. Мирні жителі не постраждали.
Дніпропетровщина: вчора вдень важка артилерія загарбників працювала по Нікопольщині. Ворог накрив вогнем районний центр.
Пошкоджені 4 приватні оселі, 6 господарських споруд, авто, лінія електропередач. Без жертв.
Під ранок агресор спрямував на область ракету. Її знищили оборонці з ПвК "Схід".
Харківщина: внаслідок ворожого удару вчора по с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, об‘єкт критичної інфраструктури. Зазнала поранення жінка 39 років, госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Також вчора ворог завдав удару КАБ по с. Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено будівлю професійно-технічного училища та будівлю дитячого садка. Минулося без постраждалих.
Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв с. Петропавлівка Куп'янського району.
Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення чоловік 81 року, госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Всього за добу по області: 2 поранених.
Луганщина: ударів з неба зазнали Надія і Невське. Невське і Білогорівку ворог обстріляв із мінометів та артилерії.
За добу противник здійснив 131 обстрілів (552 снаряди).
Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 18 обстрілів.
Пошкоджено житлових будинків, ЛЕП, газопровід, 3 цивільних автомобіля, магазин, Курахівська ТЕС.
На Донеччині за добу: троє загиблих, троє поранених.
Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.
Одещина: окупанти вночі атакували Одещину ударними безпілотниками.
Наші сили ППО знищили 9 "Шахедів".
В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.
Постраждалих немає.
Херсонщина: за добу по області противник здійснив 73 обстріли (469 снарядів), з них по м. Херсон — 12 обстрілів (46 снарядів). Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів області.
Під вогнем вчора вдень опинився Херсон. У місті — влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств. За добу постраждалих немає.
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