Росіяни влаштували масовану атаку по Україні: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 23 жовтня в низці областей України минула з обстрілами. Росіяни атакували міста дронами та ракетами.

Ситуація в регіонах станом за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина: вночі у повітряному просторі області зафіксували БпЛА. Повітряна тривога тривала понад дві години. По ворожих цілях працювали сили ППО.

Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Інформація про постраждалих та падіння уламків не надходила.

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (31 вибух).

Ворог із мінометів та АГС обстрілював Новгород-Сіверський та Чернігівський райони.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних територій та громад. Зафіксовано 23 вибухи.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів. Зафіксовано 13 вибухів. Обстрілів зазнали Свеська (2 вибухи), Шалигинська (6 вибухів), Новослобідська (2 вибухи) та Краснопільська (3 вибухи) громади. Без наслідків.

Запорізька область: за добу — 177 ударів: ворог вів вогонь по 24 населених пунктах області.

153 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Гуляйпільського, Щербаків, Новодарівки, Степового, Лобкового, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Росіяни здійснили 14 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Роботиному, Білогір'ю, П'ятихатках, Малих Щербаках та Кам'янському, авіаційний удар по Оріхову, а також обстріляв з РСЗВ Оріхів, Малу Токмачку, Новоданилівку, Роботине, Полтавку, Новодарівку, Кам'янське й П'ятихатки.

Внаслідок удару по цивільному сектору пошкоджено будинок. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вчора вдень важка артилерія загарбників працювала по Нікопольщині. Ворог накрив вогнем районний центр.

Пошкоджені 4 приватні оселі, 6 господарських споруд, авто, лінія електропередач. Без жертв.

Під ранок агресор спрямував на область ракету. Її знищили оборонці з ПвК "Схід".

Харківщина: внаслідок ворожого удару вчора по с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, 2 багатоквартирні будинки, об‘єкт критичної інфраструктури. Зазнала поранення жінка 39 років, госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Також вчора ворог завдав удару КАБ по с. Ківшарівка Куп'янського району, пошкоджено будівлю професійно-технічного училища та будівлю дитячого садка. Минулося без постраждалих.

Вчора вдень ворог з артилерії обстріляв с. Петропавлівка Куп'янського району.

Внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп'янського району зазнав поранення чоловік 81 року, госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Всього за добу по області: 2 поранених.

Луганщина: ударів з неба зазнали Надія і Невське. Невське і Білогорівку ворог обстріляв із мінометів та артилерії.

За добу противник здійснив 131 обстрілів (552 снаряди).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 18 обстрілів.

Пошкоджено житлових будинків, ЛЕП, газопровід, 3 цивільних автомобіля, магазин, Курахівська ТЕС.

На Донеччині за добу: троє загиблих, троє поранених.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

Одещина: окупанти вночі атакували Одещину ударними безпілотниками.

Наші сили ППО знищили 9 "Шахедів".

В Одеському районі уламки одного з дронів пошкодили дах складу припортової інфраструктури. На місці спалахнула пожежа, її оперативно ліквідували наші вогнеборці.

Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 73 обстріли (469 снарядів), з них по м. Херсон — 12 обстрілів (46 снарядів). Росіяни поцілили у райони 24 населених пунктів області.

Під вогнем вчора вдень опинився Херсон. У місті — влучання в оселі, будівлі транспортного і харчового підприємств. За добу постраждалих немає.

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