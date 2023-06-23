Росіяни влаштували обстріл Запорізької області: загинув чоловік, є поранені та суттєві руйнування (фото)

Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.
Російські окупанти обстріляли 23 червня кілька населених пунктів Запорізької області. Внаслідок атаки загинув чоловік, ще четверо людей поранено.
Про це очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив у Мережі.
Він зауважив, що російські війська від самого ранку атакують мирне населення.
"Троє запоріжців стали жертвами збройного терору у Приморському. Йдучи з транспортної зупинки на дачні ділянки, отримали поранення жінки 54 та 72 років і 66-річний чоловік", – йдеться в заяві голови ОВА.
Водночас влучанням російських снарядів у Воздвижівці зруйновані три домоволодіння. Місцевий 40-річний чоловік зазнав поранень середньої тяжкості.
Внаслідок артилерійського удару в центрі Малої Токмачки загинув 35-річний місцевий житель.
Загарбники також завдали удару керованими авіабомбами по Оріхову та забороненими касетними снарядами – по Преображенці. Пошкоджено приватні будинки та багатоповерхівки. Даних про постраждалих там наразі немає.
Нагадаємо, російські війська в ніч проти 23 червня запустили по Україні 13 крилатих ракет. Атака була спрямована на військовий аеродром у Хмельницькій області. Всі ворожі цілі були знищені.
Однак внаслідок падіння уламків збитих ракет на Хмельниччині зафіксовані пошкодження у приватних житлових будинках. Зокрема, там вибиті вікна.
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