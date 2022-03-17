"Росіяни влаштували в Рубіжному пекло" - голова Луганської ОДА

У Рубіжному обстріли тривали всю ніч.

У Луганській області ніч проти 17 березня була важкою для Рубіжного, Попасної і Сєвєродонецька через обстріли російських окупантів, які цинічно знищують житлові райони і вбивають мирних українців. Інформація щодо постраждалих та загиблих уточнюється.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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За його словами, у Рубіжному зайнялись щонайменше 27 будинків, подекуди палали цілими вулицями. Ще щонайменше 5 займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку.

"Росіяни влаштували в Рубіжному пекло, обстріли тривали всю ніч, пошкоджено щонайменше 27 будинків. Ще мінімум п’ять займань сталися у Попасній, одне – в Сєвєродонецьку. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Десятки зламаних доль за одну ніч. У містян та селян гинуть рідні, горять домівки. Втім, російська армія продовжує цілеспрямовано обстрілювати мирних жителів, яким навіть не дають можливості безпечно виїхати", - написав він.

Гайдай нагадав, як днями окупанти відкрили вогонь по автобусах з біженцями в Рубіжному, вчора – у напрямку з Маріуполя.

"Ледве вдалося вивезти жінок та дітей з Попасної. Росіяни лишають можливості залишатися вдома, бо людям вже немає, де жити, не дають людям убезпечити себе. Але ми щодня намагаємося евакуювати якомога більше жителів області. Збройні сили України, у свою чергу, роблять все можливе аби втримати оборону", - додав він.

Нагадаємо, у Мерефі Харківської області 17 березня о 3:30 ранку внаслідок російського обстрілу зруйновано школу та будинок культури, пошкодило й будинки, що розташовані поруч.

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