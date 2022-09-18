Росіяни влаштували вуличні бої з вигаданими диверсантами: ОК "Південь" відреагувало на ситуацію в Херсоні

Таким чином російські терористи хотіли звинуватити ЗСУ в бездумних вуличних боях.

Про це повідомили в ОК "Південь".

"Окупаційні війська вдаються до провокацій: вчиняючи стрілянину на вулицях Херсону та інших населених пунктів, видають її за контрдиверсійні заходи, намагаючись звинуватити Збройні Сили України у бездумних вуличних боях серед мирного населення. Самі ж терористичні війська обстрілюють будинки мирних жителів, об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

В ОК "Південь" також зазначили, що росіяни атакували українські позиції двома вертольотами та обстріляли помешкання цивільних.

Нагадаємо, російські окупанти увечері 17 вересня влаштували збройну провокацію в Херсоні. На провокацію відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який заявив, що масштабна стрілянина в центрі Херсона — це ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ.

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