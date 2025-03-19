Росіяни влучили безпілотником по ще одній лікарні на Сумщині

На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби.
19 березня 2025 року близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.
Попередньо, люди не постраждали.
На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.
Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.
Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки.
Читайте також: