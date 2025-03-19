Росіяни влучили безпілотником по ще одній лікарні на Сумщині

19 березня 2025 року близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі.

Попередньо, люди не постраждали.

На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки.

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