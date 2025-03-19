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Росіяни влучили безпілотником по ще одній лікарні на Сумщині

Росіяни влучили безпілотником по ще одній лікарні на Сумщині

На місці падіння російського безпілотника на лікарню працюють аварійно-рятувальні служби / Фото: ТСН.ua

На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби.

19 березня 2025 року близько першої години ночі відбулося падіння російського безпілотника на дах Краснопільської лікарні на Сумщині. 

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація у повідомленні у соцмережі. 

Попередньо, люди не постраждали.

На місці падіння працюють аварійно-рятувальні служби. Проводяться евакуаційні заходи щодо пацієнтів та персоналу лікарні.

Як зазначалося раніше, учора ввечері російський безпілотник влучив у дах обласної клінічної лікарні, пошкодивши будівлю. Жертв і постраждалих немає. 

Нагадаємо, що раніше стали відомі наслідки ворожої атаки на Київщину 19 березня: є поранений, пошкоджені та зруйновані будинки. 

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