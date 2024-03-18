Росіяни влучили по АЗС у Нікополі – подробиці (фото)

Три дрони-камікадзе ворог спрямував саме на Нікополь.

З важкої артилерії російський агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За заявою голови, окупанти пошкодили АЗС.

З важкої артилерії російський агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району

Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт.

З важкої артилерії російський агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району

"Побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін. Люди не постраждали", – повідомив Сергій Лисак.

Раніше стало відомо, що російська армія атакувала Україну. ППО збила 17 дронів.

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