Росіяни влучили по АЗС у Нікополі – подробиці (фото)

Три дрони-камікадзе ворог спрямував саме на Нікополь.
З важкої артилерії російський агресор тричі за день обстрілював громади Нікопольського району – Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. І три дрони-камікадзе спрямував на сам Нікополь.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За заявою голови, окупанти пошкодили АЗС.
Там сталася пожежа, яку рятувальники вгамували. Понівечений інфраструктурний об’єкт.
"Побиті 11 приватних будинків, 2 господарські споруди та стільки ж авто. А ще – майже шість десятків сонячних панелей, лінії електропередач й газогін. Люди не постраждали", – повідомив Сергій Лисак.
Раніше стало відомо, що російська армія атакувала Україну. ППО збила 17 дронів.
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