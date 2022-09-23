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Росіяни влучили ракетами у дев'ятиповерхівку в Торецьку: з-під завалів врятували 19 людей (фото)

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© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко
© facebook/Павло Кириленко

Ввечері 22 вересня російська армія атакували ракетами по Торецьку в Донецькій області.

Окупанти агресорки Росії вдарили ракетою по житловому будинку.  Від удару в одному з під'їздів обвалилися плити перекриття - від 9 до 7 поверху. Рятувальникам вдалося врятувати з-під завалів 19 людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За його словами,  значних людських жертв вдалося уникнути, бо переважна більшість мешканців будинку евакуювалася: з 53 квартир заселеними залишалися десять. Лише одна людина травмована. 

"Це - черговий приклад того, що евакуація рятує життя. Хто досі не виїхав з території Донеччини, особливо - із зони активних бойових дій, той щоденно наражає своє життя на смертельну небезпеку. Не легковажте", - звернувся до людей голова ОВА.

© facebook/Павло Кириленко
Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, розпочалася 212 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
313
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