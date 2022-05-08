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Росіяни влучили ракетами у фабрику з виготовлення вікон та дверей в Одесі (фото)

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Росіяни влучили ракетами у фабрику з виготовлення вікон та дверей в Одесі (фото)

Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі. / Суспільне

У суботу, 7 травня, Росія випустила по Одесі шість ракет з боку Каспійського моря.

Дві ворожі ракети влучили в одеський цех з виробництва вікон та дверей. У той момент на підприємці був лише охоронець. Поранених внаслідок атаки немає. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Охоронець Віктор Жуковський розповів, що ракета прилетіла просто в центр цеху.

"На початку третьої був "приліт". Я саме чергував. Лежав - телевізор дивився. Як воно бахнуло – я вискочив. Все. Потім почув гул, втік в цех, треба було бігти на вулицю, а я побіг в цех. І там вже по слідом почало все вибухати, летіти", - згадує чоловік. 

Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі. / ©
Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі.
Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі. / ©
Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі.
Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі. / ©
Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі.

Як повідомлялося, російські війська у суботу,  7 травня, завдали по Одесі шість ракетних ударів. Окупанти випустили по місту ракети за допомогою стратегічної авіації: літаки, орієнтовно, вилетіли з Каспійського напрямку.  Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.

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