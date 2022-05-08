Росіяни влучили ракетами у фабрику з виготовлення вікон та дверей в Одесі (фото)

У суботу, 7 травня, Росія випустила по Одесі шість ракет з боку Каспійського моря.
Дві ворожі ракети влучили в одеський цех з виробництва вікон та дверей. У той момент на підприємці був лише охоронець. Поранених внаслідок атаки немає.
Про це повідомляє "Суспільне".
Охоронець Віктор Жуковський розповів, що ракета прилетіла просто в центр цеху.
"На початку третьої був "приліт". Я саме чергував. Лежав - телевізор дивився. Як воно бахнуло – я вискочив. Все. Потім почув гул, втік в цех, треба було бігти на вулицю, а я побіг в цех. І там вже по слідом почало все вибухати, летіти", - згадує чоловік.
Як повідомлялося, російські війська у суботу, 7 травня, завдали по Одесі шість ракетних ударів. Окупанти випустили по місту ракети за допомогою стратегічної авіації: літаки, орієнтовно, вилетіли з Каспійського напрямку. Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.
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