Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі. / Суспільне

Росіяни влучили ракетами у фабрику з виготовлення вікон та дверей в Одесі (фото)

Росіяни влучили ракетами у фабрику з виготовлення вікон та дверей в Одесі (фото)

У суботу, 7 травня, Росія випустила по Одесі шість ракет з боку Каспійського моря.

Дві ворожі ракети влучили в одеський цех з виробництва вікон та дверей. У той момент на підприємці був лише охоронець. Поранених внаслідок атаки немає.

Про це повідомляє "Суспільне".

Охоронець Віктор Жуковський розповів, що ракета прилетіла просто в центр цеху.

"На початку третьої був "приліт". Я саме чергував. Лежав - телевізор дивився. Як воно бахнуло – я вискочив. Все. Потім почув гул, втік в цех, треба було бігти на вулицю, а я побіг в цех. І там вже по слідом почало все вибухати, летіти", - згадує чоловік.

Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі.

Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі.

Російські ракети влучили у фабрику з виготовлення вікон та дверей Одесі.

Як повідомлялося, російські війська у суботу, 7 травня, завдали по Одесі шість ракетних ударів. Окупанти випустили по місту ракети за допомогою стратегічної авіації: літаки, орієнтовно, вилетіли з Каспійського напрямку. Внаслідок влучання чотирьох ракет пошкоджено цивільне підприємство у житловому районі.

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