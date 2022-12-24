Росіяни влучили у приватний будинок на Харківщині: загинув чоловік

Зранку суботи, 24 грудня, російська армія завдала мінометних ударів по селу Подоли Куп'янського району, що на Харківщині.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, російські окупанти влучили просто у приватне домоволодіння. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 72-річний. Жінка, якій 74 років, отримала вибухову травму та осколкове поранення. Пенсіонерку шпиталізували до лікарні.

Нагадаємо, 23 грудня російська армія з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків 71 раз обстріляла Херсонщину. Загинули п'ятеро людей, 17 отримали поранення. Серед поранених - шестирічна дівчинка. Її з множинними осколковими травмами доправили до лікарні.

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