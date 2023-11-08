Росіяни влупили касетними боєприпасами по селу на Донеччині: є загиблі (фото наслідків)

Росіяни вкотре завдали удару касетними боєприпасами по селу на Донеччині. Загинуло троє людей. Правоохоронці вже розслідують цей факт порушення законів та звичаїв війни.

Російська армія 7 листопада нанесла удар, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню "Смерч" по селі Багатир Волноваського району. Внаслідок цього загинули місцеві мешканці.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

"В епіцентрі влучання касетних осколково-фугасних боєприпасів опинилась щільна житлова забудова, поруч з якою відсутні будь-які військові об’єкти", - наголосили у прокуратурі Донеччини.

Обстріл Донеччини 7 листопада / Фото: Донецька обласна прокуратура

Обстріл Донеччини 7 листопада / Фото: Донецька обласна прокуратура

В результаті вибухів пошкоджено та зруйновано понад десяток приватних будинків. Під завалами одного з них, у цегляному підвалі, під час проведених рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих цивільних – це чоловік 58 років, його 60-річна дружина, а також їх 33-річний сусід.

Окрім домогосподарств, пошкоджено господарські споруди й три автомобілі.

Обстріл Донеччини 7 листопада / Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська 108 разів обстріляли Херсонську область протягом 7 листопада, випустивши 538 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Внаслідок атак є вбиті та поранені.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.