ППО три години відбивала атаку дронів на південь: де є влучання і які наслідки

Вночі проти п'ятниці, 8 березня, армія Російської Федерації атакувала безпілотниками південні області України. Активно працювали сили ППО, але сталися влучання на території Одеської області.

Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, сили протиповітряної оборони півдня протягом трьох годин відбивали російську атаку. На Херсонщині та Миколаївщині було збито по два дрони, вісім - у Кіровоградській області, а 18 - в Одеській.

"На жаль, не вдалося уникнути влучань. У Білгород-Дністровському районі (Одеська область - Ред.) пошкоджено об'єкт інфраструктури, але найголовніше - не постраждали люди. Зруйнована будівля, але вона давно не використовувалась", - наголосила Гуменюк.

За її словами, росіяни тероризують південь України. Останнім часом у пріоритеті - Одещина. Таку активність окупантів Гуменюк пов'язує з майбутніми виборами в РФ та на тимчасово окупованих територіях.

"Вни намагалися всіх переконати, що південь України продовжує чекати на "руський мир". Інших способів вони не мають, крім як терор", - додала вона.