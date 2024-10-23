Росіяни вночі атакували Черкащину, є влучання: фото

Вночі проти 23 жовтня російські окупанти здійснили масовану атаку безпілотниками на Черкаську область.

Росіяни вночі проти 23 жовтня атакували Черкащину. Внаслідок ворожих ударів дронами є пошкодження по всій області.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"З ночі наша Черкащина була під ворожим прицілом. На щастя, минулось без потерпілих. Це найголовніше. Силами ППО, наших мобільних вогневих груп і РЕБ-протидії знищено 6 ударних БпЛА. Однак маємо і влучання", - повідомив він.

Найбільших пошкоджень зазнав Черкаський район, де окупанти атакували об'єкти інфраструктури. Зокрема, пошкоджено будівлю цивільного автовокзалу в обласному центрі, де рятувальникам довелося оперативно ліквідовувати пожежу. Також постраждали адміністративна будівля приватного підприємства та кілька автомобілів.

Влучання на Черкащині 23 жовтня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Влучання на Черкащині 23 жовтня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

Влучання на Черкащині 23 жовтня / Фото: Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

У Золотоніському районі уламки збитого російського дрона пошкодили дах приватного будинку. В Уманському районі від уламків безпілотника постраждали приватний гараж та декілька автомобілів.

"Обстеження території триває", - додав Табурець.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 жовтня 2024 року ворожі дрони рухалися повітряним простором України. У низці регіонів була оголошена повітряна тривога та працювали сили ППО. Вибухи, зокрема, пролунали на Вiнничині, Одещині, Київщині, Хaркiвщині, Хмельниччині, Харкові та Іванo-Франкiвщині.

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